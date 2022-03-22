Immo_news

Les règles sur les passoires thermiques secouent le marché immobilier. Les échéances approchent. Le 1er janvier 2023, l’interdiction de louer les logements les plus énergivores, ceux consommant plus de 450 kWh/m2/an, doit entrer en vigueur. Est ensuite programmé, entre 2025 et 2034, le retrait progressif du marché de la location des logements étiquetés G, F et E par un diagnostic de performance énergétique (DPE), c’est-à-dire tous ceux consommant plus de 250 kWh. Déjà, depuis fin août 2022, les propriétaires bailleurs des logements étiquetés F ou G (consommation supérieure à 330 kWh) ne peuvent plus augmenter les loyers. Face à ces nouvelles obligations, comment les propriétaires bailleurs vont-ils réagir ?

Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Les quatre tendances qui se dégagent actuellement du marché immobilier Pour parvenir à ce chiffre, elle a interrogé environ cinq cents gestionnaires locatifs sur le comportement de leurs clients bailleurs de logements classés F ou G.

Beaucoup de critères doivent être pris en compte pour pouvoir évaluer son bien dans l’Aude de la façon la plus objective. Estimation gratuite maison ou appartement Aude. L’immobilier touché par la crise énergétique. L’immobilier touché par la crise énergétique-iStock-AndreyPopov Les origines de la crise énergétique En 2021, la reprise économique faisant suite à la récession causée par la pandémie a pour conséquence une crise énergétique mondiale, crise accentuée par la guerre déclarée par la Russie à l’Ukraine. Les prix des matières premières (gaz, pétrole, charbon…), entre autres, augmentent fortement. En France, plusieurs aides ont été mises en place (chèque énergie, chèque énergie exceptionnel…) et d’autres sont attendues (aide pour le chauffage au bois). Une aide aux entreprises en difficulté de paiement des factures de gaz et d’électricité a également été créée. Toutefois, la mise en place de ces différentes aides n’empêche pas les Français de revoir leurs habitudes et attentes, comme dans le domaine immobilier.

Les nouvelles attentes des Français « Les ménages sortent leur calculette » Pas la crise pour toutes les branches de l’immobilier. Immobilier : la crise du logement sur les littoraux, une bombe sociale à retardement. C'est un fléau qui touche n'importe quel littoral français. De la façade Atlantique à la Côte d'Azur, en passant par l'Occitanie et la Normandie, les populations locales n'arrivent plus à se loger. Le phénomène n'est pas nouveau, mais s'est aggravé avec l'explosion des prix de l'immobilier, à l'achat ou à la location, du fait de la Covid-19 qui a accéléré l'exode urbain et/ou le travail à distance.

Aussi, à peine les élections législatives passées et l'Assemblée nationale renouvelée, le sujet s'est retrouvé à l'agenda politique et parlementaire. Dès le 27 juillet, le député (PS) de la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques a interpellé le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. « Il s'agit d'une véritable fracture sociale qui touche en premier lieu les jeunes les plus précaires et les classes moyennes.

Un principe de compensation au Pays Basque Un groupe de travail lancé par trois ministres L'exemple des Sables-d'Olonne Un sujet au Sénat. Immobilier neuf : les métropoles où certains appartements pourraient être bradés. La crise s’intensifie dans le monde du logement neuf. Les prix des nouveaux appartements continuent tout d’abord leur course folle, dopés par la hausse des coûts des matériaux, de l’énergie et du foncier… Et parallèlement à cette mauvaise nouvelle pour les acheteurs, les taux de crédit remontent depuis plusieurs mois.

En conséquence, leur pouvoir d’achat dégringole. Et voilà comment les promoteurs, jusqu’ici confrontés à une sérieuse pénurie d'offres, se retrouvent désormais à composer avec une inquiétante crise de la demande pour leurs logements. Voilà le contexte morose décrit par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), jeudi 17 novembre, à l’occasion de la publication des chiffres de son observatoire trimestriel. >> Notre service - Trouvez votre nouveau logement, ancien ou neuf, à acheter ou à louer, beaucoup plus facilement grâce à nos annonces géolocalisées ! Vous souhaitez quelques chiffres pour illustrer leur spleen ? Les stocks d’appartements à vendre augmentent. L’immobilier touché par la crise énergétique.

4 idées d'investissement qui devraient cartonner dans le futur. Acheter un logement 100% modulable, investir dans le bâti mais pas dans le foncier, oser une parcelle dans le métavers, souscrire des parts d'un fonds qui transforme des bureaux vides en logements : Le Revenu vous détaille quatre innovations originales qui préfigureront peut-être les tendances de demain pour habiter ou investir. Chaque jour, on voit émerger de nouvelles tendances en matière de construction de logements ou d'investissement immobilier. Quel sera le logement du futur ? Sur quels types de biens ou de fonds immobiliers pourra-t-on investir ? Logement modulaire, bail réel solidaire, recyclage urbain ou immobilier dans le «metavers»... Le Revenu s'attarde sur quatre idées, des plus sérieuses et concrètes aux plus «virtuelles». Arkéa Flex : des logements modulaires Notre avis : un dispositif qui n’en est qu’à ses balbutiements mais prometteur sur le papier car il répond aux mutations sociétales.

Bail réel solidaire : ne payer que les murs. Immobilier. Trois bonnes raisons d'investir en Espagne. Cinq choses à savoir sur le marché immobilier espagnol 1. Le m² est plus petit en Espagne Si en France on s’exprime en surface habitable (loi carrez), en Espagne on parle de surface construite. Les m² annoncés peuvent donc comprendre les murs ou encore les parties communes. 2.

L’ancien se vend mieux que le neuf En Espagne, 80 % des biens vendus sont des logements anciens. Il faut prévoir un apport de 40 à 50 % Si en France il est recommandé d’avoir 10 % d’apport, en Espagne, si vous n’êtes pas un résident fiscal espagnol, les banques ne financent votre projet immobilier qu’à hauteur de 60 à 70 % du prix du bien et ne financent pas les taxes, impôts et frais de notaire (8 à 12 % du prix du bien). Pour un appartement acheté 200 000 €, il faut un apport de 80 000 € pour être financé par une banque espagnole. 4. Acheter ou louer un appartement, ouvrir un compte en banque, acheter une voiture… Avant de pouvoir faire cela, il faudra obtenir un numéro d’identité d’étranger (NIE). 5. Immobilier : le regroupement de crédits a le vent en poupe chez les emprunteurs. Cette solution permet d'engager un nouveau prêt ou des travaux sans alourdir ses mensualités à rembourser. (illustration) (Pixabay / wir_sind_klein) De plus en plus de Français ont recours au regroupement de crédits.

Cette solution permet de réduire les mensualités d'un ou plusieurs prêts en allongeant la durée de l'emprunt. Cela permet aux ménages les plus modestes d'avoir accès au crédit ou aux autres de financer des travaux. Une solution existe pour abaisser les coûts de plusieurs prêts : le regroupement de crédits. Un nouvel outil pour piloter son budget Le regroupement de crédits représente un avantage maintenant que les règles concernant les prêts sont plus strictes.

. « Ce n'est clairement plus une solution de fin de route , analyse Cécile Roquelaure, directrice des études du courtier Empruntis. Les taux bas qui sont en vigueur actuellement favorisent la mise en place de cette méthode de prêt. Immobilier : de nombreux retards sur les chantiers en raison des pénuries. Publié le 22/03/2022 23:00 Mis à jour le 22/03/2022 23:14 Article rédigé par Grand Est, G.

Fraize, D. Meneu, I. France Télévisions La crise sanitaire avait déjà entraîné des pénuries et une flambée du prix des matériaux, mais la guerre en Ukraine amplifie encore le phénomène. Sur un chantier à Weitbruch (Bas-Rhin), un responsable commercial prévient le propriétaire : le délai va passer de cinq à 12 semaines d'attente, et sa future maison est loin d'être terminée. Résultat : faire construire sa maison aujourd'hui coûte 20% de plus qu'il y a un an.

Partager : Vendre maison appartement Perpignan 66 - estimation prix urgent Pyrénées Orientales. IFI : l'immobilier professionnel est exonéré... sous conditions. Les biens et droits immobiliers nécessaires à l'exercice de votre activité professionnelle, ainsi que les titres de la société que vous dirigez, constituent des biens professionnels exonérés d'IFI. Les actifs immobiliers affectés à l'activité professionnelle principale d'un membre de votre foyer fiscal peuvent être exonérés d'IFI.

Les conditions de cette exonération diffèrent selon que l'activité est exercée à titre individuel ou en société (CGI, art. 975). L'exonération des biens nécessaires à l'exercice de votre activité principale exercée à titre individuelle concerne tous les biens et droits immobiliers soumis à l'IFI. Elle est subordonnée au respect de plusieurs conditions. À lire aussiImpôt sur la fortune immobilière (IFI) : qui est concerné ? La nature de l'activité Seuls sont exonérés les actifs immobiliers utilisés pour l'exercice d'une profession indépendante présentant un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral.

L'abonnement numérique Offre sans engagement. Immobilier : Les Clés de la ville à Bordeaux. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, Bordeaux est toujours attractive et se développe sans renier ses racines. « Nous avons su conserver à Bordeaux un esprit Girondin, un esprit d’indépendance, d’émancipation vis-à-vis du pouvoir parisien.

Une architecture très XVIIIème mais aussi une cité ouverte au renouvellement. » se félicite Pierre Hurmic, maire de Bordeaux. L’Union européenne a d’ailleurs honoré la ville en lui décernant le 3 février dernier, le prix de la capitale du « Smart Tourism 2022 ». Ce titre distingue ses initiatives en matière de tourisme novateur et responsable. L’écologie urbaine à Bordeaux « Pour faire de l’écologie, il faut du courage. L'émission intégrale La production de logements pour les Bordelais La construction de logements sociaux à Bordeaux fait partie des priorités municipales. « Dans le domaine, la ville est en retard » reconnaît Pierre Hurmic (18 % de logements sociaux vs 25 % exigée par la loi SRU). Les opérations neuves. Immobilier : les prix au m2 en Dordogne en 2022. Immobilier : les services que vous rendent les chasseurs d’appartement.

Leur popularité a explosé depuis le lancement d’une célèbre émission animée par Stéphane Plaza. Si les chasseurs d’appartement sont sortis de l’ombre ces dernières années, leurs méthodes de travail restent souvent méconnues du grand public. Leur mission est pourtant simple : trouver l’appartement ou la maison de vos rêves au meilleur prix. Mais ce service est-il réellement avantageux pour les acheteurs ? Comment travaillent les chasseurs d’appart ? Quel est le véritable prix de cette prestation haut de gamme? Voici quelques éléments de réponse. Les chasseurs d’appartement travaillent dans les villes où la tension immobilière est élevée.

Tous les moyens sont bons La première étape du processus est la suivante. Une fois le projet du client établi, le chasseur d’appartement se lance dans la phase de recherches. Un délais moyen de trois mois Une fois le bien déniché, le chasseur d’appartement réalise lui-même la visite et transmet à son client un compte rendu détaillé accompagné de photos. Immobilier: les prix à Paris, quartier par quartier. Droit de surplomb dans l’immobilier: de quoi s’agit-il? À ce jour, le parc immobilier français compte des millions de passoires thermiques, c’est-à-dire de logements dont les performances énergétiques sont mauvaises. La loi du 22 août 2021, dite loi Climat et Résilience, a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Cette loi dispose notamment que certains logements particulièrement énergivores ne pourront plus être mis en location dans quelques années. Des travaux d’isolation devront donc être impérativement menés par les propriétaires s’ils veulent pouvoir continuer à louer leur bien.

Cette loi pourrait donc conduire à un boom des ventes de logements à rénover. Pour faciliter les travaux d’isolation thermique, la loi Climat et Résilience autorise un droit de surplomb. Les modalités techniques du droit de surplomb L’article 172 de la loi Climat et Résilience instaure un droit de surplomb pour favoriser les travaux d’isolation dans l’immobilier (empiètement sur la propriété voisine pour un bâtiment en limite de terrain.